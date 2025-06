Por cláusula contratual, Marlon deve desfalcar o Grêmio contra o Cruzeiro

Titular absoluto da lateral esquerda do Grêmio, Marlon vive uma situação especial para a partida de retomada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Isso porque, devido a um detalhe contratual, sua participação no duelo está praticamente descartada.

Emprestado pelo próprio Cruzeiro ao Grêmio, o lateral só poderá entrar em campo diante do ex-clube caso o Tricolor pague uma multa prevista em contrato. O valor, de acordo com informações de bastidores, gira em torno de R$ 1 milhão. Por essa razão, a tendência é que o atleta fique fora da lista do confronto.