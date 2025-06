Palmeiras no lar e na família: torcedor replica vestiário em casa e dá nome do clube à filha

O corretor de imóveis Thiago Bezerra, de 36 anos, transformou sua casa em João Pessoa num pedacinho de São Paulo. Inspirado pelo seu amor ao Palmeiras, o torcedor recriou uma réplica do vestiário do Allianz Parque em um dos andares do imóvel. O espaço é todo equipado com bandeiras, camisas histórias e outros itens do clube. Mas não para por aí. Isso porque ele ainda decidiu eternizar a paixão pelo Alviverde no nome da filha.

Após um acordo com a esposa Mariana, o casal definiu que a escolha do nome dependeria do sexo do bebê. Caso nascesse um menino, Thiago usaria uma homenagem previamente acordada: Valdivia. Entretanto, como veio uma menina, a mãe optou por Lívia Camilo. Ele, então, retirou seu próprio sobrenome e acrescentou “Palmeiras” como parte oficial do nome da filha — registrada como Lívia Camilo Palmeiras.