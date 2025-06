Mascherano valoriza desempenho do Inter Miami e evita falar do Palmeiras

Técnico elogia reação da equipe no empate na estreia do Mundial de Clubes e destaca importância de manter o nível contra o Porto

Depois de demonstrar pessimismo antes do início do Mundial de Clubes, Javier Mascherano adotou um tom mais conformado após o empate em 0 a 0 do Inter Miami com o Al-Ahly, do Egito, na estreia da competição. O treinador argentino reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas destacou a evolução da equipe no segundo tempo.

Porém, apesar do resultado, o técnico saiu satisfeito com a postura da equipe na etapa final e lamentou as chances desperdiçadas.