Lesionado, Soteldo passará por tratamento em três períodos no Fluminense

Antes mesmo da estreia com a camisa do Fluminense, Soteldo teve uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda e pode ficar de fora de toda fase de grupos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o jogador iniciou os trabalhos de fisioterapia e fará tratamento em três períodos para tentar se recuperar a tempo de ainda jogar o torneio. A informação é do portal “ge”.

Mesmo fora das primeiras partidas, o venezuelano viajará com a delegação tricolor para Nova Iorque e seguirá o tratamento, com a estrutura do clube e acompanhamento médico.