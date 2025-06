Léo Pereira, do Flamengo, enumera qualidades e elogia o Espérance

O zagueiro Léo Pereira pregou muito respeito ao Espérance (TUN), primeiro adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Os times, inclusive, se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 22h, no Lincoln Financial Field, no estado americano da Filadélfia.

O defensor apresentou estatísticas ofensivas do time tunisiano, reforçando que sabe bem sobre o primeiro rival do Flamengo na competição. Além disso, Léo Pereira mostrou conhecimento a respeito do estilo de jogo da equipe africana.