Jornalista elege a camisa mais bonita do Mundial de Clubes; Veja o ranking

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não ficam nem no Top 10 na relação elaborada pelo inglês Nick Miller, do site 'The Athletic' / Crédito: Jogada 10

O Mundial de Clubes da FIFA começou oficialmente no sábado (14), com empate em 0 a 0 entre Al Ahly e Inter Miami. Paralelamente à disputa em campo, o site ‘The Athletic’, por meio do jornalista inglês Nick Miller, avaliou os 32 uniformes titulares do torneio em busca do mais belo design. A camisa do Espérance Sportive, da Tunísia, foi apontada como a mais bonita do evento. Misturando amarelo e vermelho com detalhes sutis em preto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Esta camisa é simplesmente magnífica. Uma maravilha, uma beleza, dá vontade de aplaudir — o que seria estranho, mas ainda assim”, disse Miller Assim, dentre os clubes brasileiros no torneio, o Palmeiras ocupou a melhor posição, em 16º lugar. Na sequência, aparecem Botafogo (18º), Flamengo (22º) e Fluminense (24º). Veja o que Miller escreveu sobre os clubes brasileiros Palmeiras “Essa camisa é bem bonita e, de longe, poderia se passar por algo dos anos 1950 (como um elogio), mas olhando mais de perto, você verá uma variedade de designs no fundo, incorporando vários elementos. É uma ótima maneira de introduzir um pouco de variedade em um design clássico e bem direto, mesmo que essa variedade possa passar despercebida”. Botafogo “Este é (um modelo) perfeitamente limpo e consegue não parecer sem graça, apesar de ser apenas preto e branco com alguns pontos de cinza aqui e ali. É simplesmente organizado de maneira linda: as listras são do mesmo tamanho, a gola é resistente, assim como os punhos. Não se vê muitos uniformes da Reebok hoje em dia, e, com base nisso, é uma pena, porque poderia ensinar a algumas outras empresas algumas lições muito necessárias sobre as virtudes do conceito ‘menos é mais’.

Flamengo “Complicado. É muito básico. E não há nada de errado com isso. Mas é muito básico. O que pode ser uma virtude. Mas é muito básico. Não consigo decidir se isso é básico demais ou apenas uma ideia bonita, limpa, simples, descomplicada… Mas espere aí, tudo isso é sinônimo de básico, não? É muito básico…” Fluminense “De uma perspectiva inglesa, é muito estranho ver o nome e o logotipo da Umbro (empresa inglesa) em uma camisa do Brasil. É uma marca que geralmente associamos a clubes ingleses – e à Inglaterra; nos anos 1990, com chuteiras (de preço) acessíveis quando você era criança; com um tipo específico de roupa básica de treino que migrou para os fashionistas do leste de Londres. Parece uma camisa feita para crianças: blocos bem ousados ​​e grossos, o tipo de camisa de futebol que a Fisher Price (empresa que produz brinquedos) poderia desenhar. O que não quer dizer que seja ruim, mas… bem, você, porém, pode se sentir como uma criança ao usá-la”. O Chelsea foi o lanterninha. O uniforme azul foi classificado como “horrível”, deixando o Bayern Munique logo acima na 31ª posição.