Itália oficializa Gennaro Gattuso como novo técnico da seleção

Ex-jogador do Milan assume o comando após demissão de Luciano Spalletti na reta das Eliminatórias para a Copa do Mundo

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou neste domingo (15) a contratação de Gennaro Gattuso como novo técnico da seleção principal. O ex-volante do Milan e campeão mundial em 2006 assume o posto após a saída de Luciano Spalletti.

Gennaro Gattuso tem 47 anos e foi revelado pelo Perugia. Mas foi no Milan, onde atuou por 13 anos, que se destacou. Conquistou Champions League, Serie A e Copa do Mundo com a camisa da Azzurra.