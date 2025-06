Felipe Anderson analisa empate do Palmeiras: ‘Vieram fechados’

Palmeiras fica no 0 a 0 com o Porto pela primeira rodada do Mundial de Clubes, e Felipe Anderson fala em superioridade diante dos europeus / Crédito: Jogada 10

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Porto neste domingo (15), o meia Felipe Anderson deu a sua versão sobre o jogo. Aos seus olhos, o Verdão foi superior, mas esbarrou na boa marcação do time português. Assim, o placar não saiu do zero no Metlife Stadium, em Nova Jérsei. “Fizemos boas jogadas. Conseguimos anular a equipe deles com talentos individuais. Criamos muitas chances, e o goleiro foi feliz. E é isso. Um jogo que a equipe deles veio fechada é difícil de entrar. Sabemos que a equipe deles tem uma linha defensiva com cinco, bem fechada. Eles nos respeitaram muito, mas criaram oportunidades também”, comentou Felipe Anderson em entrevista à “Rede Globo”.