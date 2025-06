Exclusivo! Paiva vê Mundial como chance incomparável para o Botafogo

Técnico alvinegro analisa ʽextraterrestresʼ do PSG, enaltece identidade do Atlético de Madrid e decreta: ʽQueremos estar entre os melhoresʼ

Último dos 32 participantes a se classificar para a primeira edição do Super Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo está pronto para escrever mais um belo capítulo de sua história. Neste domingo (15), às 23h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pelo Grupo B, o atual campeão continental e brasileiro começa a escalar o Monte Everest. O Seattle Sounders, adversário da casa, é o primeiro obstáculo no caminho do Mais Tradicional. Em seguida, o time alvinegro enfrenta Paris Saint-Germain (FRA) e Atlético de Madrid (ESP) para chegar às oitavas de final. A estrada é longa, porém, repleta de simbolismos e oportunidades. Afinal, antes de tudo, o Planeta Bola conhecerá de perto a Estrela Solitária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No formato do Mundial de Clubes de dezembro, uma equipe sul-americana tinha somente dois jogos (três em 2024) para definir o título. Agora são sete. A dificuldade, que já era grande, aumentou. Técnico do Botafogo, Renato Paiva prefere, no entanto, enxergar o outro lado da moeda, mesmo no chamado “Grupo da Morte”.

“Não desilude o formato do Mundial ter mudado. São 32 das melhores equipes do mundo. Queremos, então, estar entre os melhores do planeta. No outro formato, eram menos jogos, com caminho mais curto. Porém, a experiência e a visibilidade deste novo Mundial são incomparáveis ao anterior. Como disse, no Brasil, são duas montanhas que temos para subir. O Everest ninguém tinha escalado. Até que um dia alguém chegou ao topo. Não haverá jogos fáceis. Há, claro, na teoria, rivais mais acessíveis. Mas, em um Mundial, não há facilidade de nenhum lado. Este é o grupo mais difícil, vamos disputá-lo com orgulho e motivação.”, colocou o treinador português, ao Jogada10.

Paiva conta com experiência de reforços da Europa

Paiva já sinalizou que, com os últimos reforços na janela extra para o Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo caminha para uma nota 9. O clube trouxe o goleiro Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia-atacante Montoro, o atacante Correa e o centroavante Arthur Cabral. Nenhum deles, contudo, ainda estreou, cenário que deixa o treinador com um pouquinho de dor de cabeça. Caberá ao comandante lusitano se virar com o quinteto.

“Não é o melhor dos mundos ter os jogadores em cima do Mundial. Arthur e Correa chegaram aos Estados Unidos. O Montoro, o Kaio e o Loor se apresentaram no Rio de Janeiro, mas não competiram. O ideal seria no início do ano, com três, quatro meses de trabalho. São cinco contratações que teremos que inserir no torneio. Mas o Arthur, o Kaio e o Correa, por exemplo, são jogadores muito experientes, com muitos jogos na Europa e habituados a este tipo de competição. Por isso, a integração às nossas ideias pode ser acelerada. Não é o contexto ideal, mas contamos com a experiência destes nomes”, espera o treinador.