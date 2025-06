De saída? Fausto Vera, do Atlético Mineiro, entra na mira do River Plate

Volante pediu para não atuar contra o Internacional pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira

O Atlético Mineiro pode sofrer uma baixa importante nos próximos dias: o volante Fausto Vera. De acordo com a imprensa argentina, o jogador está na mira do River Plate.

Com a expectativa de uma possível negociação, Fausto Vera, inclusive, pediu para não jogar no confronto do Galo contra o Internacional, na quinta-feira passada (12), pelo Campeonato Brasileiro. Ele, que treinou normalmente durante a semana, afirmou que não estava focado para atuar.