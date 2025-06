Brasileiros baterão recorde de premiação se chegarem às quartas do Mundial

Fase do Mundial dará mais grana aos brasileiros do que o título da Copa Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ida aos Mundial já rende um título da Copa do Brasil

Apenas por participarem do Mundial, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras receberão 15,2 milhões de dólares (R$85 milhões). O valor é bem próximo do quanto o Flamengo ganhou por ter vencido a Copa do Brasil ano passado, 16,7 milhões de dólares (R$93,5 milhões).

Se chegarem às quartas de final do Mundial, os times brasileiros poderão receber até 41,8 milhões de dólares (R$ 231,6 milhões), 4,4 milhões de dólares (R$ 24,3 mi) a mais do que o Botafogo ganhou com o título da Libertadores do ano passado.

Título renderá quase nove vezes mais do que título do Corinthians

Vinte e cinco anos depois de organizar seu primeiro Mundial de Clubes, a Fifa volta a realizar o torneio num formato de disputa que envolve uma primeira fase, de grupos, e posteriormente a fase eliminatória, até a final.

O Corinthians, primeiro campeão mundial da Fifa, levou o que seria o equivalente hoje a 11,4 milhões de dólares, com a correção da inflação no período. O valor é quase nove vezes menor do que o campeão levará, caso ele seja brasileiro. Se for um europeu, essa diferença é ainda maior. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain têm direito a receber até 125,8 milhões de dólares caso sejam campeões.