Boca Juniors x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

De tamanhos e situações similares em seus continentes, times se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Chegou a vez de dois gigantes do futebol mundial medirem forças! O Boca Juniors estreia no Mundial de Clubes da Fifa 2025 na próxima segunda-feira (16), enfrentando o tradicional Benfica, de Portugal, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Esse confronto marca o pontapé inicial do grupo C, onde Boca Juniors e Benfica entram como gigantes continentais, mas atravessam momentos parecidos de instabilidade. O Boca, tricampeão mundial e tradicional força da América do Sul, tem sofrido no Campeonato Argentino, ocupando posições intermediárias e enfrentando críticas pelo desempenho recente . Do lado do Benfica, clube com rica história europeia, também pesou a campanha abaixo do esperado: terminaram a temporada sem conquistas relevantes, sem vaga direta na Champions e atrás de rivais locais, deixando os torcedores apreensivos .

Agora, em solo estrangeiro, ambos buscam reencontrar seu melhor futebol. Em campo, o duelo argentino‑português promete equilíbrio tático e emocional; o primeiro objetivo é retomar a confiança e definir seu estilo, com o olhar firme na disputa pela vaga nas oitavas. Raio X do Boca Juniors, que está no Grupo C do Mundial de Clubes Raio-X do Benfica, que está no Grupo C do Mundial de Clubes Onde assistir A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Boca Juniors O Boca Juniors retorna ao cenário global após uma única participação no antigo formato do Mundial de Clubes da Fifa. Em 2007, foi derrotado por 4 a 2 pelo Milan do genial Kaká na final. Apesar disso, ostenta em sua história três títulos da antiga Copa Intercontinental, um recorde conjunto que reforça sua tradição internacional. Famoso pelas camisas azul e ouro e por sua mítica Bombonera, o clube argentino conquistou a vaga para o Mundial com base no ranking de quatro anos da Conmebol, onde figura como o segundo melhor time elegível. Grande parte dessa pontuação veio com a campanha até a final da Copa Libertadores de 2023, perdida para o Fluminense. Desde então, o Boca não conseguiu mais se firmar na principal competição continental. Em 2024, sequer se classificou, e neste ano acabou eliminado nos playoffs por um modesto Alianza Lima, do Peru. Sem dúvida, um contraste gritante com os seus seis títulos de Libertadores, o último conquistado há 18 anos.

Recentemente, o time também foi eliminado do Torneio Apertura Argentino pelo Independiente e encerrou a passagem do técnico Fernando Gago. Em seu lugar, Miguel Ángel Russo assumiu o comando pela terceira vez, em meio a um ambiente conturbado. Com um elenco recheado de veteranos de peso e passagens marcantes pela Europa — como Sergio Romero, Marcos Rojo, Edinson Cavani e Ander Herrera —, o Boca chega ao Grupo C com a responsabilidade de provar que ainda pode ser protagonista em competições de alto nível. Como chega o Benfica Após garantir sua vaga no Mundial de Clubes da Fifa 2025 por um caminho indireto, o Benfica chega aos Estados Unidos com a missão de transformar essa oportunidade em uma campanha marcante. A limitação no número de representantes por país favoreceu os Encarnados. Eles foram selecionados por apresentarem o sétimo melhor desempenho entre os clubes elegíveis no ranking de quatro anos da Uefa.

Mesmo sem títulos de grande expressão recentemente, o Benfica tem feito campanhas sólidas na Europa. Foi duas vezes às quartas de final da Champions League nas últimas edições e deixou sua marca novamente na temporada passada, com vitórias convincentes sobre Atlético de Madrid, Juventus, Monaco e Estrela Vermelha. A eliminação veio nas oitavas, diante do Barcelona, em uma série equilibrada. No cenário doméstico, a equipe comandada por Bruno Lage viveu uma temporada de altos e baixos. Perdeu o título português e a final da Taça de Portugal para o rival Sporting, ambos por margens apertadas. A época terminou com apenas a Taça da Liga como consolo. Ainda assim, marcou 84 gols na Primeira Liga, mostrando que poder ofensivo não falta ao time lisboeta. Embora esta seja sua estreia no Mundial da Fifa, o Benfica já representou a Europa em duas finais da antiga Copa Intercontinental, em 1961 e 1962, ambas sem sucesso. Agora, com um elenco experiente e ofensivo, os portugueses chegam determinados a superar o Grupo C e sonhar com uma trajetória que finalmente os coloque no topo do futebol mundial.