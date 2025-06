Bayern faz 10 a 0 em time amador da Nova Zelândia no Mundial. Sem gol de Kane

Pelo Grupo C, Bayern arrasa Auckland City. Esta é a maior goleada da história de torneios com status de mundiais (desde os anos 60) / Crédito: Jogada 10

Sem a menor dificuldade, o Bayern de Munique, um dos favoritos ao título do Mundial e superpotência planetária, goleou o Auckland City: 10 a 0. Esta é a maior goleada da história dos Mundiais (se considerarmos os intercontinentais desde os anos 60). Aliás, no primeiro tempo, quando o placar já está 6 a 0, a partida no TQL Stadium, em Cincinatti já havia superado o recorde anterior — Al-Hilal 6 a 1 Al-Jazira, em 2021. A surra deste domingo, 15/6, já era esperada diante do campeão da Oceania, único time amador a disputar a competição e com um orçamento irrisório. Dos gols, os mais aplaudidos pela torcida foram o de Thomas Müller, o quinto e o décimo do massacre. O veterano, que tem mais jogos pela equipe (752) e mais títulos (32), defende o time desde 2008 e está se despedindo dos Bávaros. Curiosamente, Kane passou em branco e Musiala entrou em seu lugarna etapa final para arrasar: fez três gols. Coman (2, incluindo o primeiro gol da competição), Olise (2) e Boey completaram o baile.

Maiores goleadas do Bayern Este 10 a 0 se tornou a maior goleada da história dos Mundiais (se considerarmos os intercontinentais desde os anos 60), mas não é a maior do Bayern. Eis algumas: Em amistoso: 27 x 0 no FC Rottach-Egern (18/07/2023)

Em jogo oficial: 16 x 1 no Waldberg, pela Copa da Alemanha (15/01/1997)

No Campeonato Alemão: 11 x 1 no Borussia Dortmund (27/11/1971) Confira aqui a tabela de jogos do Mundial

Como foi o massacre bávaro Aos cinco minutos, o Bayern tinha 82% de posse de bola e 54 passes contra 12 do adversário. Além disso, quase abriu o placar com uma cabeçada de Coman, que o empacotador e goleiro nas horas vagas, Tracey, defendeu de forma excelente. Mas, aos seis minutos, a bola entrou. Após escanteio pela esquerda, o estreante Tah (ex-Leverkusen) tocou de cabeça para o francês Coman, que também de cabeça fez 1 a 0. Foi o primeiro gol do Mundial de Clubes. Treinado pelo ex-jogador Ivan Vicelich (recordista de jogos na seleção da Nova Zelândia, com 88), o Auckland City sabia que não tinha condição de segurar o Bayern. Aos 21, os bávaros, em ritmo de treino, venciam por 4 a 0, gols do francês Boey, Olise e mais um de Coman. E demorou a sair mais gols por dois motivos. O goleiro Tracey fez quatro grandes defesas e o Bayern freou o ritmo. Isso até os 45, quando Thomas Müller ampliou ao concluir passe de Olise. Em seguida, Olise fez golaço de fora da área. 6 a 0 com 15 a 0 em chutes a gol e 73% deposse. Massacre é pouco.

No segunto tempo, a lista de gols foi aumentando. Musiala, que substiuiu Kane, marcou três vezes, uma de pênalti. E Thomas Müller, que jogou o tempo inteiro, fechou o placar em 10 a 0 e marcando o seu gol 250 pela equipe. Próximos jogos Na próxima rodada, no dia 20, o Bayern terá um jogo bem mais complicado, diante do Boca Juniors, em Miami. Já o Auckland tentará evitar uma nova goleada, mas será complicado: o rival será o Benfica, em Orlando, também na sexta-feira, dia 20, mas às 13h (de Brasília). Para lembrar: os dois primeiros de cada um dos oito grupos do Mundial avançam às quartas. O Auckland provavelmente perderá todos os jogos de goleada, mas ao menos sabe que sai da competição com a premiação. Confira aqui as premiações do Mundial