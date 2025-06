Atlético-GO e Coritiba não saem do zero, em Goiânia

Na tarde deste domingo (15/6), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Coritiba ficaram no 0 a 0. A partida foi disputada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, casa do time atleticano, e o resultado fez justiça ao que foi apresentado: um jogo de muita marcação no meio-campo e poucas chances reais de gol.

Com o empate, o Coritiba chegou aos 21 pontos e assumiu, provisoriamente, a 4ª colocação — dentro da zona de acesso à Série A. Já o Atlético-GO segue distante do G-4: é apenas o 13º colocado, com 15 pontos.