Abel vê Palmeiras superior ao Porto em estreia no Mundial

Após o empate do Palmeiras em 0 a 0 com o Porto, neste domingo (15), pela estreia dos times no Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira afirmou que o Verdão foi melhor em campo. Assim, mereceu a vitória no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

“As duas equipes estavam nervosas e receosas, embora as oportunidades mais flagrantes tenham sido do Palmeiras. E o futebol, por mais mágico que seja, tem dessas coisas: se o segundo goleiro do Porto tem essa qualidade inquestionável, ele foi, de fato, o melhor em campo. No geral, foi um jogo bem competitivo, mas as maiores chances foram nossas”, comentou Abel Ferreira em entrevista à “Globo”.