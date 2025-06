‘Ver pela TV’: Agüero provoca Cristiano Ronaldo em estreia de Messi no Mundial de Clubes

Astro argentino ainda deu outra cutucada não só no astro português, mas também no streamer Speed, fã declarado do craque do Al-Nassr

Lionel Messi voltou aos holofotes na noite do último sábado (14), ao estrear com o Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes Fifa. Apesar de não ter saído do 0 a 0 com o Al-Ahly, do Egito, a participação do argentino no torneio rendeu provocações a Cristiano Ronaldo. Isso porque fora das quatro linhas, Sergio Agüero aproveitou a ocasião para cutucar o astro português, na brincadeira, durante a live do streamer IshowSpeed.

Enquanto interagia com o influenciador, fã declarado de Cristiano, Agüero não hesitou em provocar: “Mas o Ronaldo está jogando aqui, o Mundial?”, ironizou. E completou dizendo que o craque do Al-Nassr “vai ter que ver pela televisão”.