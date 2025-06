Textor aposta em Botafogo forte e corajoso no Mundial: ‘Não ficaremos intimidados’

O Botafogo finalizou sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Entretanto, engana-se quem acha que a equipe carioca irá ao novo torneio apenas para passear diante de confrontos duros contra PSG e Atlético de Madrid. De acordo com o proprietário da SAF, John Textor, que acompanhou o último treino antes do duelo com o Seattle Sounders, o Alvinegro não ficará intimidado diante dos adversários.

“Obviamente, vamos enfrentar alguns dos melhores times do mundo. Espero que joguemos de maneira inteligente e dura. Não ficaremos intimidados. Eu sei que isso é mais importante para eles [jogadores do Botafogo] do que é para os jogadores do PSG e do [Atlético de] Madrid. Eles estão acostumados com esses grandes eventos, mas é um momento que muda a vida desses atletas. Eles não vão estar assustados com isso. Não importa o que aconteça, sei que eles vão lutar”, disse ao portal “ge”.