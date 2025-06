Santos encaminha acerto com Arouca para evitar novo transfer ban

O Santos avançou nas tratativas com o Arouca, de Portugal, referente ao pagamento da dívida pela aquisição do zagueiro João Basso. Inicialmente, o time português queria que o Peixe pagasse 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões na cotação atual) integralmente. No entanto, o clube paulista sugeriu um parcelamento, com garantias bancárias por conta da venda de Soteldo para o Fluminense.

Vale lembrar que o Arouca acionou o Santos na Fifa, que determinou um prazo de 45 dias para o Peixe pagar o que deve. Caso contrário, sofrerá novo transfer ban, punição que impede a transferência de jogadores. A informação do possível acerto entre Santos e Arouca foi noticiado em primeira mão pelo “Diário do Peixe”.