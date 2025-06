Rossi rejeita favoritismo do Flamengo diante do Espérance

O goleiro Rossi está na expectativa para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia. O jogo está marcado para a Filadélfia, nos Estados Unidos.

“Não gosto de falar de favoritismo assim. Dentro do campo são 11 contra 11, a diferença fica nos detalhes. Como o boxe, vão ter momentos do jogo que vai ter que saber sofrer. Nesse momento o time já mostrou que aguenta, como foi contra o Deportivo Táchira, quando tínhamos 11 dentro da área defendendo a bola no final do jogo. Essa recompensa que o time vai ter”, comentou o arqueiro em entrevista coletiva neste sábado (14), antes de completar: