Riquelme cita ansiedade para estreia do Fluminense: ‘Realização de um sonho’

Jogador, de 18 anos, será uma das apostas do Tricolor para a disputa do novo torneio de Fifa, que acontece nos Estados Unidos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o jovem esteve em campo em quatro partidas desde seu retorno e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. O atleta revelou que tem conversado internamente sobre a ansiedade para a primeira edição do novo torneio da Fifa e agradeceu os ensinamentos do comandante.

“Conversamos entre a gente e estamos tranquilos, com a cabeça muito boa. Se o treinador nos colocar, vamos dar o nosso máximo para jogar da melhor forma possível. O Renato é um cara muito experiente, dá conselhos aos mais novos para acertar o que estamos errando e agradeço pelos ensinamentos”, afirmou.

Disputa por vaga entre os titulares

A disputa tende a apertar ainda mais ao longo da temporada. Afinal, o jovem, que soma 17 partidas (seis como titular), disputará posição também com Soteldo, recém-contratado. Por outro lado, o venezuelano teve detectada uma lesão muscular grau 2 sofrida no jogo da Venezuela pelas Eliminatórias e não deve jogar pelo menos até as oitavas.