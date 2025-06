Real Brasília vence, se afasta da degola e complica o Grêmio no feminino

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Real Brasília se impõe diante do Grêmio

O Grêmio fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, mas teve a infelicidade de, aos 41 minutos, Dani Silva receber na área pela esquerda e chutar cruzado. A bola bateu em Dani Barçalo e matou a goleira Letícia.

No segundo tempo, o Grêmio partiu em busca do ataque, mas teve muita dificuldade de entrar na área do Real Brasília. O Real, além de fechar os espaços, tratou de cadenciar o jogo diante de um time gaúcho que, depois dos 20 minutos, se perdeu em campo. No fim, aos 46, a ex-gremista Manu recebeu na entrada da área, pela esquerda, e bateu de fora da área. Letícia voou, mas a bola morreu no canto. Lei do ex. Um golaço para confirmar a vitória.

Mas ainda deu tempo para as gremistas ao menos diminuírem. Aos 49, Valéria marcou de cabeça. E nos dois minutos finais, ficou em cima, teve dois escanteios, mas não conseguiu o empate.

Jogos da 14ª rodada do Brasileiro feminino

Sexta-feira (13/6)

Palmeiras 4×2 Fluminense

Sábado (14/6)

Real Brasília 2×1 Grêmio

Juventude x São Paulo – 14h

Cruzeiro Sport – 15h

Ferroviário x Bragantino – 17h

Flamengo x América-MG – 17h

Domingo (15/6)

3B Amazônia x Bahia – 16h

Internacional x Corinthians- 18h