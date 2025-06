Raio-X do Palmeiras, que está no Grupo A do Mundial de Clubes

Confira informações sobre o Alviverde para a disputa da primeira Copa do Mundo de Clubes; time pode enfrentar Lionel Messi / Crédito: Jogada 10

Após um quarto lugar (2020) e um vice-campeonato (2021), o Palmeiras chega com moral alta para disputar seu terceiro Mundial de Clubes em cinco anos. Um dos principais times da América do Sul na última década, o Verdão buscará o título inédito neste que será o primeiro Mundial em formato de Copa do Mundo. A equipe paulista, aliás, chega com o quarto técnico mais longevo do torneio, um de seus trunfos para a extraordinária forma que o clube se encontra nos últimos anos. Abel Ferreira, afinal, colocou o Palmeiras em um outro patamar no futebol mundial, o que faz com que a torcida alviverde possa sonhar com uma grande campanha no torneio da Fifa. Os paulistas estão no Grupo A, junto a Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). O jogo contra os norte-americanos pode ser a primeira vez que Messi enfrenta um time brasileiro desde 2013.

Jogos do Palmeiras no Mundial 15/6 – 19h (de Brasília)

Palmeiras x Porto (POR) – MetLife Stadium, em Nova Jersey 19/6 – 13h (de Brasília)

Palmeiras x Al Ahly (EGI) – MetLife Stadium, em Nova Jersey 23/6 – 22h (de Brasília)

Inter Miami (EUA) x Palmeiras – Hard Rock Stadium, na Flórida LEIA MAIS: Perguntamos ao ChatGPT quem ganhará o Mundial de Clubes

Como o Palmeiras se classificou Campeão da Libertadores em 2020, o Palmeiras repetiu a dose em 2021, no que era a primeira oportunidade que os times sul-americanos tinham para garantir vaga na primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Assim, ao bater o Flamengo por 2 a 1 (na prorrogação) em jogo realizado no Centenário, em Montevidéu (URU), o Verdão se garantiu no torneio mundial com três anos e meio de antecedência. Destaques do Palmeiras O Mundial de Clubes será o último ato do craque Estêvão pelo Palmeiras. O jogador, afinal, está de malas prontas para defender o Chelsea logo após o fim do torneio. O jovem de 18 anos é não só o jogador com mais partidas pelo Palmeiras na temporada, como artilheiro do time no ano: são 11 gols. Flaco López, por sua vez, vive boa fase, anotando dez tentos no ano. O volante Richard Ríos, da seleção colombiana, é um forte destaque no meio-campo, sendo, assim, peça fundamental no time de Abel Ferreira. Há espaço também para os ícones Weverton (goleiro), Gustavo Gómez (zagueiro) e o meia Raphael Veiga, cérebro da equipe.

Time-base (Varia entre 4-2-3-1 e 3-4-3) Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez, Estêvão, Raphael Veiga e Facundo Torres; Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira Abel Ferreira é simplesmente o quarto técnico mais longevo dentre os 32 do Mundial (clique aqui para conhecer o Top-10). Já são quatro anos e meio à frente do Palmeiras, aliás, o que o transformou no maior treinador da História do clube. Não só pela longevidade, mas também pelas conquistas. O português de 46 anos já levantou inúmeros troféus desde que desembarcou em São Paulo. São, dessa forma, duas Libertadores (2020 e 21), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Brasileiros (2022 e 23), além de um tricampeonato Paulista (2022, 23 e 24) e uma Supercopa do Brasil (2023.