Raio-X do Flamengo, que está no Grupo D do Mundial de Clubes

Rubro-Negro chega com a chancela de único brasileiro campeão do mundo; veja como chega o Mengão para a disputa do torneio da Fifa / Crédito: Jogada 10

Campeão do Mundo em 1981, o Flamengo está pronto para o Mundial de Clubes 2025. Um dos principais clubes do continente na última década, o Rubro-Negro quer fazer bonito na competição, surgindo no Grupo D, ao lado de Esperánce de Tunis (TUN), Chelsea (ING) e Los Angeles FC (EUA). Com um dos elencos mais recheados do país e com o peso de ser o único brasileiro já campeão mundial, o Fla visa, assim, chegar longe no estrelado torneio nos EUA. Jogos do Flamengo no Mundial 16/6 – 22h (de Brasília)

Flamengo x Esperánce de Tunis (TUN) – Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Flamengo x Chelsea (ING) – Lincoln Financial Field, na Filadélfia 24/6 – 22h (de Brasília)

Los Angeles FC (EUA) x Flamengo – Camping World Stadium, na Flórida LEIA MAIS: Perguntamos ao ChatGPT quem ganhará o Mundial de Clubes Como o Flamengo se classificou O Flamengo foi o segundo brasileiro que garantiu vaga no Mundial. Foi quando venceu a Copa Libertadores de 2022, ao derrotar o Athletico por 1 a 0, em Guayaquil, no Equador. O título alçou o Rubro-Negro, então, ao posto de tricampeão, igualando-se como brasileiro com mais conquistas ao lado de São Paulo, Santos, Palmeiras e Grêmio. Dessa forma, o clube teve tempo para se preparar para a disputa do Mundial.

Destaques do Flamengo O Flamengo tem um dos melhores times da América do Sul. Prestes a perder um de seus craques – Gerson -, o Rubro-Negro tem, porém, o alento de contar com o Coringa durante o torneio, que deverá marcar sua despedida da Gávea. Dessa forma, o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o próprio Gerson, além de de Arrascaeta formam uma fortíssima espinha dorsal para a equipe carioca. Lá na frente, claro, Pedro, o artilheiro reverência, é a esperança de gols. O jogador voltou de grave lesão e já marcou cinco vezes em 14 partidas no ano. Time-base (4-2-3-1) Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Gerson, Luiz Araújo, de Arrascaeta e Bruno Henrique (Everton Cebolinha); Pedro. Técnico: Filipe Luís Dentre os 32 técnicos do Mundial, Filipe Luís é, possivelmente, um dos menos experientes. Afinal, assumiu o Flamengo na sua primeira oportunidade como treinador em um time profissional ainda em outubro passado. Ou seja: tem apenas oito meses de carreira. No entanto, Filipinho já se destaca, fazendo o Fla jogar bonito e conquistar a Copa do Brasil (2024), a Supercopa do Brasil e o Carioca de 2025.