Raio-X do Botafogo, que está no Grupo B do Mundial de Clubes

Especialmente desde a criação da SAF do Botafogo, que é gerida pelo magnata John Textor. O norte-americano mudou tudo dentro do clube, de contratos a mentalidade. Assim, o Glorioso chega com moral para disputar o primeiro Mundial de Clubes da Fifa em formato de Copa do Mundo. A vida do Mais Tradicional, porém, não será nada fácil. Afinal, está no Grupo B – o da “morte” -, ao lado de Atlético de Madrid (ESP) , PSG (FRA) e Seattle Sounders (EUA) .

Como o Botafogo se classificou

O Botafogo foi o último brasileiro a conquistar vaga no Mundial. Foi em novembro de 2024, quando venceu a Copa Libertadores (de maneira inédita) em final extraordinária contra o Atlético-MG, no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG). O Glorioso ficou com um a menos antes mesmo dos 60 segundos de jogo, quando Gregore foi expulso por solada no rosto de Fausto Vera. Ainda assim, o time foi resiliente, jogou muita bola, foi superior e fez merecer a vitória por 3 a 1, que garantiu o time no Super Mundial.

Destaques do Botafogo

Alguns dos destaques do título da Libertadores de 2024 – que veio junto com a conquista do Brasileirão, fazendo do citado ano o melhor da História do clube – foram embora. Foram os casos de Luiz Henrique e Thiago Almada, principal dupla do Glorioso na temporada passada. Além deles, o técnico Artur Jorge também deixou o clube.

Atualmente, o centroavante Igor Jesus carrega o fardo de ser o principal jogador do elenco. O futuro atacante do Nottingham Forest, porém, não está sozinho. Afinal, a trupe botafoguense ainda conta com Savarino, Alex Telles e a fortaleza formada por Gregore e Marlon Freitas no meio-campo. Além disso, há reforços de peso: o meia-atacante Joaquín Corrêa, ex-Inter de Milão, e Arthur Cabral, ex-Benfica.