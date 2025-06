PSG x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes europeus, favoritos do Grupo B, fazem,neste domingo, o primeiro grande duelo do Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pela DAZN, no streaming. Como chega o PSG Sob o comando de Luis Enrique, o Paris Saint-Germain fez uma campanha impecável. A equipe venceu a Ligue 1 com uma vantagem de 19 pontos, dominou a Copa da França com tranquilidade e encerrou a temporada com uma goleada histórica de 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Champions League. Vários jogadores do elenco seguiram em atividade durante a Data Fifa, já que defenderam suas seleções em amistosos ou jogos das Eliminatórias. Assim, o grupo, que se concentra em Los Angeles, chega bem fisicamente para a estreia no Mundial. Nada indica que Luis Enrique descansará seu time titular diante do Atlético. A única dúvida do treinador espanhol é sobre Dembélé, que ainda se recupera de lesão. Caso o atacante francês não esteja apto, Barcola e Gonçalo Ramos disputam a vaga para formar o trio com Doué e Kvaratskhelia.

Como chega o Atlético de Madrid O Atlético de Madrid garantiu vaga na competição graças ao ranking da Uefa. De qualquer modo, está acostumado a enfrentar gigantes europeus, mas surge inicialmente como a segunda principal força do grupo liderado pelo PSG. Simeone, assim como Luis Enrique, escalará força máxima neste que é um dos grandes jogos da fase de grupos. Não quer nada além de uma boa vitória sobre os campeões da Champions. E ele teve uma ótima notícia: Oblak, que terminou a temporada lesionado, se recuperou, ajudou a Eslovênia a vencer a Bósnia na Data Fifa e defenderá o gol colchonero. Na frente, apenas uma dúvida: ou entra com um time muito ofensivo, com três atacantes, ou jogará mais cauteloso, com mais um meio-campista. Assim, o excelente Fabián Ruiz e o goleador Sørloth disputam uma vaga no 11.

PSG X ATLÉTICO DE MADRID Mundial de Clubes-2025 – Grupo B – 1ª rodada

Data-Hora: 15/6/2025, domingo, 16h (de Brasília)

Local: Rose Bowl, Los Angeles (EUA)

PARIS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; Doué, Barcola e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán; De Paul, Koke, Giovanni Simeone e Samuel Lino; Griezmann e Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

