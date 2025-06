Protestos alteram planos de Atlético de Madrid e PSG antes da estreia

Por questões de segurança, a Fifa cancelou as entrevistas coletivas dos técnicos na prévia do confronto entre europeus no Mundial de Clubes

As manifestações contra medidas de extradição de imigrantes do governo Donald Trump dominam as ruas de Los Angeles e tiveram interferência direta na preparação para o duelo entre Atlético de Madrid e PSG, neste domingo. Afinal, a Fifa precisou improvisar o atendimento à imprensa e solicitar que o contato com equipe ocorresse nos respectivos centros de treinamento. Houve a necessidade que a instituição máxima do futebol mundial suspendesse as entrevistas coletivas que antecedem o duelo entre os times, por razões de segurança.

Inicialmente, o cronograma indicava que o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e Luis Enrique, treinador do PSG, além de jogadores das duas equipes deveriam estar presentes no Rose Bowl, local do duelo entre os times. Contudo, o cenário considerado preocupante exigiu uma modificação no planejamento, no começo deste sábado (14). Los Angeles conta com grande concentração de latino-americanos, que foram às ruas para protestar contra as políticas de deportação de imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos do governo de Donald Trump.