Palmeiras x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão será a primeira equipe brasileira a estrear no Mundial de Clubes e tem de cara o adversário mais difícil do grupo / Crédito: Jogada 10

Enfim chegou a hora dos brasileiros no Mundial de Clubes. No começo da noite deste domingo (15), o Palmeiras começa a participação do Brasil na competição, às 19h, de Brasília, contra o Porto, em Nova Jersey. O jogo é válido pelo Grupo A da competição. A chave, além dos brasileiros e dos portugueses, conta com Al-Ahly e Inter Miami, que realizam o jogo de abertura do torneio no sábado (14).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira aqui o Raio X do Porto, primeiro rival do Palmeiras no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes Onde assistir A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pela DAZN, no streaming. Como chega o Palmeiras O Verdão já está em solo norte-americano desde a noite da última segunda-feira (09). Na quinta (12), chegaram os jogadores que estavam atuando com as seleções durante a Data Fifa. Nos treinamentos em Greensboro, Abel Ferreira definiu a equipe que tem, logo de cara, o adversário mais complicado da fase de grupos. Para o lateral Piquerez, o torneio é uma boa oportunidade para saber em qual patamar o Verdão está. O uruguaio reforçou que o grupo trabalha com humildade para conseguir competir contra as melhores equipes do mundo.

“Um campeonato bom para ver como a gente está, enfrentar só os melhores times do mundo. Estamos trabalhando com muita humildade, da melhor maneira, para competir com os melhores times do mundo”, ressaltou. Como chega o Porto Os portugueses chegam ao Mundial após uma temporada que não foi das melhores. No Campeonato Português, não conseguiram brigar até o final contra Sporting e Benfica. Na Liga Europa, caíram para a Roma na fase de playoffs. Para a estreia, os Dragões não contarão com o goleiro Diogo Costa, que teve uma lesão na coxa direita. O meia Eustáquio espera que o torneio seja algo fantástico. O canadense está na expectativa para enfrentar grandes equipes e espera que a competição traga boas experiências, além de esperar que os duelos de sejam uma “luta de cães”.