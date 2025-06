Paiva fala sobre o nível do elenco do Botafogo: ‘Caminhando para 9’

Técnico do Glorioso também citou que sua preferência era enfrentar o PSG da época de Messi em vez do atual elenco, campeãod Champions / Crédito: Jogada 10

Renato Paiva, técnico do Botafogo, foi o convidado da edição do programa “Bola da Vez” da “ESPN”, que vai ao ar na noite deste sábado (14). Entre alguns dos questionamentos, o comandante português fez uma análise sobre o nível do elenco do Glorioso que tem à disposição. Botafogo x Seattle Sounders: onde assistir, escalações earbitragem

De 0 a 10, acho que nunca há 10. Nunca estamos preparados, nunca atingimos a perfeição e nunca estou satisfeito. Contente estou várias vezes, aliviado estou outras, mas satisfeito eu nunca estou. Eu diria que hoje (o elenco está) num 7 ou 8, caminhando para o 9. Acreditando que algumas incorporações, que alguns jogadores podem chegar ainda para dar esse plus, precisamos de bastante experiência nesse tipo de jogos", frisou o treinador. Paiva também comentou sobre o duelo contra o PSG, o atual vencedor da Liga dos Campeões na nova edição do Mundial de Clubes. O treinador obviamente exaltou um dos adversários do Grupo B. Ele, aliás, demonstrou sinceridade ao expor sua preferência em enfrentar o time francês no período em que contava com Messi no elenco. O técnico português argumentou que em seu entendimento o cenário seria mais favorável para o Botafogo. "Eu sinceramente acho que essa história do PSG é maravilhosa, porque é uma mudança daquilo que era um conjunto de nomes importantes para o que é hoje uma equipe. Preferia (enfrentar) o PSG do Messi, preferiria disputar (contra) o Paris Saint-Germain do Messi", explicou o comandante.

Treinador pede foco total do Botafogo em sua estreia no Mundial Renato também frisou a necessidade da equipe ter atenção máxima em sua estreia no torneio, quando enfrentará o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. “Não quero dar uma de Simeone, mas não tem como. É olharmos agora para o jogo do Seattle, e é o jogo mais importante da nossa vida, portanto temos que fazer três pontos aí. Sabendo que o Seattle joga em casa, que tem a sua torcida, mas obviamente não posso ser irresponsável e dizer que o jogo do Seattle tem o mesmo peso do PSG ou Atlético de Madrid, porque não é”, destacou o técnico.