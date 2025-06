Messi fala sobre expectativas para Copa do Mundo de Clubes

Atacante do Inter Miami vê competição como vitrine e oportunidade única para atletas se destacarem no cenário internacional

Principal astro do Inter Miami e da Argentina, Lionel Messi verbalizou sobre o que espera da Copa do Mundo de Clubes. Ele destacou que a competição para os amantes de futebol e também para os jogadores. O seu time, inclusive, estreia neste sábado (14), às 21h, recebendo o Al-Ahli pelo Grupo A, que tem ainda Palmeiras e Porto. Os dois primeiros, vale lembrar, avançam às oitavas de final.

“Acho que virão grandes times do mundo todo, e isso vai ser um grande atrativo. Estamos falando de times grandes, com jogadores muito importantes que as pessoas querem ver. É uma estreia para nós, um torneio novo e diferente, e é por isso que é uma grande oportunidade de aproveitar o melhor do futebol aqui nos Estados Unidos”, acrescentou.

A 10 dias de completar 38 anos, Messi tem larga experiência em Mundial, com três finais e três títulos – todos pelo Barcelona, mas nenhum nesse formato, inédito. O argentino, inclusive, destacou que a Copa do Mundo de Clubes será uma grande vitrine.

“É uma grande oportunidade para os times sul-americanos, e também para aqueles que estão em crescimento, competirem com clubes europeus — os melhores, aqueles que estão no topo do esporte e são admirados por todos. Eles têm os melhores jogadores do mundo. Então é uma grande oportunidade enfrentá-los e uma experiência muito agradável tanto para os jogadores em campo quanto para os torcedores nas arquibancadas”, concluiu Messi.

