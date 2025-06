Internacional x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Corinthians duelam, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Estádio Passo D’Areia. O embate pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino marca o duelo de equipes que conservam objetivos ambiciosos no torneio.

Como chega o Internacional

As Gurias Coloradas tiveram desempenho irregular na fase de grupos do Brasileirão Feminino até o momento. Em 14 partidas foram apenas três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Mesmo com a oscilação, o Inter ainda tem chances de se classificar para as quartas de final da competição. Para ficar com a última vaga precisa conquistar triunfos nos dois últimos jogos na etapa de grupos do torneio. Além disso, precisa torcer por uma combinação de resultados negativos de alguns concorrentes como América Mineiro, Bragantino, Fluminense e Grêmio. No atual cenário, as meninas do Inter se encontram na 12ª colocação, com 14 pontos.

O técnico Maurício Salgado conta com quatro indefinições para escalar a sua equipe inicial. Isso porque, a goleira May, as zagueiras Bruna Benites e Gi Santos, além da atacante Belén Aquino foram desfalques no compromisso anterior do time. Em contrapartida, a volante Marzia volta a ficar disponível após cumprir suspensão. Há também uma disputa em aberto no ataque entre Paola Pereira e Myka.

Como chega o Corinthians

As Brabas ostentam uma invencibilidade de nove jogos e a prioridade é a manutenção da segunda colocação no Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, não conseguem mais alcançar a mesma pontuação do líder, o Cruzeiro. O comandante Lucas Piccinato tem dor de cabeça para definir a formação do meio de campo.

Afinal, Vic Albuquerque e Gabi Zanotti podem deixar o time titular e cederem suas vagas para Duda Sampaio e Letícia Monteiro, respectivamente. A atacante Jhonson não estará entre as jogadoras disponíveis, pois cumprirá suspensão. Sua companheira de posição, Andressa Alves, já que está em tratamento de um desconforto muscular na panturrilha esquerda. por isso, ela é dúvida para a partida.