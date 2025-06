Internacional perde outro volante para primeiro jogo após pausa para o Mundial

Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético e não estará entre as opções do Colorado para o próximo duelo

Os problemas não dão sossego ao Internacional mesmo durante a pausa nas competições para a disputa do Mundial de Clubes. Isso porque, o time terá mais um desfalque quando houver a reabertura da temporada. O volante Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético, na última quinta-feira (12). Com isso, ele precisará cumprir suspensão no embate contra o Vitória.

Desta forma, reforçar essa posição se torna uma urgência para o Colorado durante a janela de transferências. Isso porque, o técnico Roger Machado já não poderá contar com Fernando, que sofreu uma grave contusão no joelho direito. Assim, à princípio, o comandante teria somente duas opções para escalar o setor criativo. No caso, a dúvida ficaria entre Thiago Maia na função de primeiro volante ou a entrada do jovem Luis Otávio.