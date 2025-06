Inter de Milão apresenta novo técnico nos EUA antes de estreia pelo Mundial

A Inter de Milão apresentou, neste sábado (14). em Los Angeles, o ex-zagueiro do clube Christian Chivu como novo treinador. Assim, o romeno terá o desafio de substituir Simone Inzaghi, que fez uma grande campanha no vice-campeonato da Champions League na última temporada.

“Fui treinador da Inter, mesmo que nas categorias de base. Era um papel que já trazia responsabilidade e algo especial. A equipe principal traz ainda mais. Vou me dedicar com a mesma vontade que tinha como jogador desde o primeiro dia. São 13 anos com uma pequena pausa em Parma”, frisou o comandante.

Por fim, a Inter de Milão estreia, na terça-feira (17), às 22h (de Brasília), contra o Monterrey, do México, no estádio Rose Bowl, palco do tetracampeonato da seleção brasileira. O time italiano está no grupo E com os mexicanos, o River Plate-ARG e o Urawa Red Diamonds-JAP.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.