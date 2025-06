Flamengo já enfrentou o Espérance em 1993; veja a ficha do jogo

Relembre o duelo que ocorreu na Tunísia. Veja como foi o confronto que contou com o veterano Júnior e várias promessas do Flamengo

Adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16/6), o Espérance é o clube mais popular da Tunísia. Embora não seja muito comum encontro de times brasilerios com africanos, na história já ocorreu um duelo entre as equipes. Foi em 1993 e o Jogada 10 relembra esta história.

Naquele ano, o Rubro-Negro fez uma série de amistosos na Europa — eventos que marcariam a despedida do lendário leateral-esquerdo Júnior do futebol — e teve um pit-stop em Túnis, a capital tunisiana, para um Torneio de Verão. Foi assim que encarou o então campeão nacional.