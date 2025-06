Ex-Vasco, Robert Rojas é anunciado como reforço do Libertad

Na pausa dos torneios locais em razão da disputa do Mundial de Clubes, alguns clubes aproveitam a janela de transferências para reforçar o elenco. Nesse sentido, o Libertad trouxe uma peça experiente para o seu sistema defensivo, caso do defensor paraguaio Robert Rojas.

Nos canais oficiais, a representação de Assunção anunciou a chegada do defensor de 29 anos que é conhecido do público brasileiro. Mais especificamente, do torcedor do Vasco, clube que defendeu em 16 partidas no ano de 2024.