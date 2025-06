Estudiantes acerta a contratação do goleiro Fernando Muslera

Nome de história indissociável com Galatasaray e seleção uruguaia, o goleiro Fernando Muslera vai retornar ao futebol da América do Sul para defender o Estudiantes. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências.

Isso porque, nas últimas semanas, o Peñarol também havia manifestado interesse no arqueiro de 38 anos. Entretanto, apesar dos termos gerais das propostas serem semelhantes, o aspecto financeiro pesou para o lado argentino do Rio da Prata. Desse modo, resta apenas a finalização dos trâmites burocráticos e a devida assinatura de contrato com validade até o fim de 2026.

Curiosamente, o movimento de Fernando Muslera, mesmo optando pelo Estudiantes, também pode ser considerado como um retorno as suas raízes. Apesar da notória identificação com a Celeste Olímpica, construída ao longo de 133 jogos e cinco edições de Copa do Mundo, ele nasceu em Buenos Aires. Depois de apenas oito meses do seu nascimento, seus pais voltaram ao Uruguai onde, efetivamente, passou a infância e começou a carreira no Montevideo Wanderers.

Em razão da pausa nas competições durante a disputa do Mundial de Clubes, Muslera terá tempo de se condicionar fisicamente e estar à disposição do técnico Eduardo Domínguez no segundo semestre. Algo que ganha em importância pelo fato do Estudiantes estar nas oitavas de final da Libertadores, torneio onde encara o Cerro Porteño, no dia 13 de agosto.