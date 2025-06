Dono do Inter Miami, Beckham se torna ‘Sir’ na Inglaterra

Astro foi condecorado pelo Rei Charles. Ele é um dos acionistas do Inter Miami, que encara encara o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes

Grande astro do futebol inglês e atual dono do Inter Miami (adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes), David Beckham ganhou a condecoração de “cavaleiro” da família real britânica. Assim, ele ganha a denominação “Sir David Beckham”. Já a sua esposa, a estilista e ex-Spice Girls, Victoria, será “Lady Beckham”.

Vale lembrar que Beckam, 50 anos, tem longa história de sucesso no futebol inglês. Além disso, é um ícone da moda, símbolo de beleza. Para completar, Enfim, tem um extenso trabalho filantrópico.