CRB entusiasma a sua torcida após vitória sobre o líder da Segundona

Triunfo por 2 a 0, no Rei Pelé diante do Goiás mostra a força dos alagoanos, que estão muito bem na briga pelo acesso à Série A

O CRB se recuperou na Série B do Brasileiro e mostra que está vivíssimo na briga pelo acesso à elite. Neste sábado, 14/6, em casa, no Rei Pelé, em Maceió, enfrentou o líder Goiás e venceu com autoridade, 2 a 0. Mikael e o estreante Giovanni, um em cada tempo, fizeram os gols. O jogo valeu pela 12ª rodada da competição.

O Goiás, que não perdia há sete rodadas, ao menos mantém a liderança, mas estaciona nos 26 pontos. O CRB, por sua vez, chega aos 21 pontos e entra provisoriamente no 4º lugar, dentro da zona de acesso. Porém, ainda pode perder a posição para Coritiba, Remo e Avaí, que ainda jogam na rodada.