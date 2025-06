Com empacotadores, vendedores e heróis, Auckland City desafia gigantes no Mundial

Conor Tracey, durante a semana, é empacotador. Ele opera uma empilhadeira numa empresa de medicamentos veterinários em Auckland, na Nova Zelândia. Trabalha oito horas por dia. E o que isso tem a ver com futebol? Bem, nos fins de semana, ele bate sua bolinha com os companheiros do time do Auckland City, que joga na liga amadora neo-zelandeza.

Este time é um dos mais tradicionais do país, ganhou 12 campeonatos nacionais e 13 Champions da Oceania (é o atual tetracampeão). Por isso, vai jogar o Mundial. Estreia no início da tarde deste domingo (15/6), às 13h (de Brasília). Enfim, Tracey e seus companheiros — todos eles com outros trabalhos para garantir o salário no fim do mês — irão enfrentar, simplesmente, o Bayern de Munique, pelo Grupo C do Mundial de Clubes.