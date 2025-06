Botafogo x Seattle Sounders: onde assistir, escalações e arbitragem

Times fazem o segundo jogo do chamado 'Grupo da Morte' que conta ainda com Atlético de Madrid e o campeão europeu PSG / Crédito: Jogada 10

Enfim, chegou a tão aguardada estreia do Botafogo no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Na noite deste domingo (15), o Glorioso entra em campo pela primeira vez na competição para encarar o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. O duelo marca o início da caminhada alvinegra no Grupo B, que também conta com os europeus Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Embalado por uma temporada histórica e carregando a esperança da torcida brasileira, o Botafogo busca um bom resultado logo na estreia para ganhar força na briga por uma vaga na próxima fase.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conheça um pouco mais do Seattle Sounders, o azarão do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes Onde assistir A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming.a partir das 23h (de Brasília). Como chega o Botafogo O time da Estrela Solitária chega ao Mundial com muita confiança, ostentando os títulos de campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Sob o comando de Renato Paiva, a equipe tem apresentado um crescimento constante e conquistou vitórias nas três partidas disputadas antes da viagem para a competição. Para a estreia, boas notícias: o lateral-esquerdo Cuiabano, que sentia dores musculares e era uma dúvida, treinou normalmente nesta sexta-feira no CT do time, no Westmont College. Assim, Renato Paiva contará com o elenco completo que vinha jogando o Brasileirão e a Libertadores e, de quebra, terá os dois reforços de peso que foram contratados nos últimos dias: Arthur Cabral e Joaquín Correa. Assim, com ainda maior musculatura.

A equipe titular ainda não foi confirmada pelo português, mas tudo indica que será a base do Brasileirão, com os recém-chegados começando no banco. Para Marlon Freitas, um dos ídolos e líderes do time, o Botafogo precisa jogar tudo o que sabe para tentar a vaga às oitavas em um grupo tão complicado. E uma vitória sobre o azarão será um bom cartão de visitas para os duelos contra Atlético e PSG: “O primeiro objetivo é a gente buscar essa classificação. A gente precisa estar na nossa melhor versão.”

Como chega o Seattle Sounders O Seattle Sounders, primeiro adversário do Botafogo no Mundial, conquistou sua vaga no torneio ao vencer a Copa dos Campeões da Concacaf de 2022. Na final, venceram o Pumas, do México, por 5 a 2 no agregado. Apesar do título continental, o treinador Brian Schmetzer reconhece o desafio de enfrentar rivais tão fortes no chamado “Grupo da Morte”. Em tom realista, afirmou: “Se conseguirmos marcar um gol, já será um sucesso.”

“Estamos em um Mundial de Clubes e isso nos orgulha. Sim, o grupo é muito forte. Mas o que quero é fazer esses caras aproveitarem este momento e jogarem com todo o seu potencial para ver se conseguimos um bom resultado. Queremos aproveitar a experiência de jogar um Mundial, mas também queremos competir e mostrar a nossa qualidade”, disse o treinador. Schmetzer anda muito preocupado com a força ofensiva do Botafogo, principalmente Igor Jesus. Afinal, dois de seus zagueiros estão se recuperando de lesão e, caso entrem em campo, não estarão na melhor forma física. Assim, tudo indica que ele apostará tudo no outro zagueiro, Jackson Ragen, um dos defensores do ano da MLS, para tentar parar o goleador do Alvinegro. Ofensivamente, a esperança é que De la Vega, que atua bem enfiado pela direita, faça a diferença e municie seus homens de frente.