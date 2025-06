Atlético-GO x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético Goianiense e Coritiba medem forças, neste domingo (15/6), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Neste duelo pela 12ª rodada da Série B, o Dragão tenta efetivar seu momento de recuperação no torneio. Já o Coxa está embalado e sonha em se aproximar da liderança.

Como chega o Atlético-GO

Após amargar quatro jogos sem vitória no campeonato, o time goiano conseguiu dar uma resposta positiva, com um resultado expressivo. Afinal, superou o Athletico, fora de casa, e pela primeira vez na história venceu tal oponente nesta condição. O Dragão se encontra na 14ª colocação, com 14 pontos.

Assim, um segundo triunfo possibilitaria o time a ampliar sua reação e se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Fábio Matias está próximo de completar um mês de trabalho no Atlético e tem uma dúvida envolvendo quem será o titular na meta da equipe. Assim, a tendência é de que o recém-chegado Paulo Vitor fique com a vaga pelo maior ritmo de jogo. A sua disputa é com Léo, que fez seu primeiro jogo da temporada na vitória sobre o Furacão. Lucas Barreto é outra alternativa com menor probabilidade em estar entre os 11 iniciais. A verdade é que o titular na ocasião precisará ter desempenho convincente, já que Anderson e Vladimir estão perto de voltar a ficar disponíveis.

Como chega o Coritiba

O Coxa passa por período de invencibilidade de quatro jogos na Série B, com três triunfos consecutivos e um empate, no último embate. O momento possibilitou o time paranaense a entrar na zona de acesso para a Primeira Divisão. Atualmente, o Coritiba está na quarta posição, com 20 pontos e um novo resultado positivo permite se consolidar no G4.