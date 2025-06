Athletico vence o Remo, de virada, e encurta distância para o G4 da Série B

Alan Kardec marca gol na reta final da partida e ajuda o Furacão a ficar a quatro pontos do CRB, atual quarto colocado da competição / Crédito: Jogada 10

Em uma noite fria e com grande atuação de Marcelo Rangel, o Athletico-PR venceu, de virada, o Remo por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão. Com menos de um minuto de jogo, Adaílton abriu o placar, enquanto Giuliano, no segundo tempo, deixou tudo igual, de pênalti. Alan Kardec, aos 45 do segundo tempo, aproveitou bom cruzamento e carimbou, de cabeça, a vitória dos donos da casa. Assim, o Leão segue fora do G4, na sexta colocação, com 20 pontos, enquanto o time paranaense deu um salto na classificação. Agora, o Furacão soma 17, na 8ª colocação, a quatro do CRB, atual 4ª colocado.

Na próxima rodada, o Furacão visita o Avaí no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada. O Leão Azul, por sua vez, terá o clássico paraense no mesmo dia, diante do Paysandu, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão. Gol relâmpago Com apenas 50 segundos, o Remo abriu o placar na Ligga Arena. Pedro Costa recebeu pela direita e fez o cruzamento rasteiro para Adaílton se jogar no meio da área e estufar a rede. No travessão Minutos depois, foi a vez dos donos da casa se lançarem ao ataque, Assim, Kauã Moraes cruzou pela direita, enquanto Alan Kardec mandou de cabeça e acertou o travessão.

Muralha azulina A partir desse momento, o Furacão buscou muito bola aérea, sobretudo para encontrar seu centroavante na área. Nesse sentido, João Cruz cruzou pela esquerda, e Alan Kardec voltou a fechar na segunda trave, mas desta vez mandou para fora. Dessa forma, o goleiro Marcelo Rangel passou a se destacar e fechar o gol. Giuliano chutou de primeira, mas o arqueiro defendeu, com segurança, Em seguida, Esquivel cobrou falta na área para Patrick. O jogador mandou de cabeça para mais uma defesa do goleiro azulino. O lateral voltou a aparecer e chutou pela esquerda para Marcelo Rangel salvar, e Klauss mandar para longe no rebote. Arqueiro reaparece Na reta final do primeiro tempo, o Athletico seguiu em cima. Com isso, Habraão desviou a bola no alto, que sobrou para Alan Kardec. O centroavante, mais uma vez, parou no goleiro adversário. Luiz Fernando também arriscou e mandou de fora da área, para Rangel tirar de manchete. No rebote, o jogador tentou de cabeça, mas o arqueiro voltou a pegar.

Tudo igual Na volta do intervalo, Giuliano subiu de produção e tentou a finalização logo no início, mas novamente parou no arqueiro do Remo. Kauã Morais também parou no goleiro, que não pode evitar o lance seguinte. Afinal, Janderson atingiu Tévis na área. Na cobrança de pênalti, Giuliano deixou tudo igual na Ligga Arena. Centroavante decide Mesmo após a saída de Marcelo Rangel, que deu lugar a Ygor Vinhas, o Athletico não conseguia ser eficiente. Com finalizações sem direção e força, os donos da casa tentavam, mas sem sucesso. Por outro lado, o Remo segurava o bom resultado, fora de casa, para seguir bem próximo do G4 da Série B. No entanto, aos 45 do segundo tempo, Esquivel acertou um cruzamento, na medida, para Alan Kardec cabecear no canto e colocar o Furacão à frente no placar.