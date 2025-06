Abel fala em ‘plano’, e vê renovação em pauta no Palmeiras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Palmeiras estreia neste domingo (15), encarando o Porto às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jérsei. Depois, o Verdão encara o Al Ahly e o Inter Miami nos dias 19 e 23 de junho.

Mesmo que o título do Mundial de Clubes não venha, o técnico Abel Ferreira já está na história do Palmeiras, com dez títulos. Desde 2020, o português enfileirou três Paulistas, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Assim, está com muita moral com a presidente Leila Pereira. A mandatária do Verdão, inclusive, acenou que quer seguir com o treinador após o término do contrato dele, em dezembro de 2027.

“O meu interesse é que o Abel fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, em dezembro de 2027. Claro, se ele quiser ficar mais (risos)… Seria um fato histórico, não lembro de um treinador que ficou nos dois mandatos. Vou trabalhar por isso”, comentou Leila, em entrevista coletiva na última sexta-feira (13).

