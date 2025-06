Willian Bigode faz dois, e América-MG vence Vila Nova em Goiânia, pela Série B

Sob o comando de Willian Bigode, o América-MG derrotou por 3 a 0 o Vila Nova na noite desta sexta-feira (13), na abertura da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante anotou dois gols, um deles de pênalti, e contribuiu para o primeiro triunfo dos mineiros fora de casa – Fabinho deu números finais ao placar no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

Com o resultado, o Coelho se recupera da derrota no último jogo e vence a primeira como visitante na competição. Chega aos mesmos 16 pontos do Tigre, pula para o nono lugar e ultrapassa o rival, que cai para décimo na tabela. Os goianos, que estrearam o técnico Luizinho Lopes, conheceram a quarta derrota consecutiva.