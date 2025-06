Wagner Leonardo aprova rendimento do Grêmio apesar do empate: ‘No detalhe’

Para o zagueiro é que o time ainda está em fase de evolução, especialmente no Brasileirão, e emplacou sequência invicta / Crédito: Jogada 10

O Grêmio se despediu da primeira parte da temporada com um empate por 1 a 1 no duelo contra o Corinthians. A equipe teve um melhor desempenho na primeira etapa, mas no geral a performance do Tricolor Gaúcho foi satisfatória, segundo o zagueiro Wagner Leonardo. A lamentação do defensor ficou pela ineficácia do time em algumas situações. “Fizemos um bom jogo. Acho que foi no detalhe, se caprichássemos um pouco mais ali, faz o gol e sai com a vitória. Mas eu acho que a equipe está bem, está evoluindo, e agora temos um tempo para poder evoluir”, disse o camisa 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado atrapalhou os planos para alcançar a terceira vitória consecutiva, mas Wagner Leonardo exaltou o período de invencibilidade que o Grêmio engatou. “É preciso parabenizar a equipe, porque nós temos uma sequência de quatro jogos sem perder (no Brasileirão). Melhoramos dentro da competição, crescemos, e é importante terminar bem no Brasileiro para poder ter uma pausa agora e poder ajustar o que precisa ser ajustado”, afirmou. Esperançoso com evolução progressiva Assim, com o empate, o Grêmio fica em 11º lugar, com os 16 pontos, durante o um mês de paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Com o rendimento que o time apresentou com Mano Menezes, a esperança é que esse período sem compromissos ajude a potencializar a progressão das atuações. Especialmente pelas correções que a comissão técnica já sinalizou a necessidade em promover.