Vitória sobre o São Paulo marca derrubada de tabus para o Vasco

Desde 2012, o time carioca não vencia o São Paulo no estádio do Tricolor Paulista. Foram dez confrontos — oito pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil — até o triunfo desta rodada. Além disso, pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, o Vasco pontuou e venceu fora de casa. Vegetti também deixou sua marca contra o São Paulo pela primeira vez desde que chegou ao Gigante da Colina, em 2023.

O Vasco fez um grande jogo e derrotou o São Paulo no Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro . Rayan, Nuno Moreira e Vegetti marcaram os gols da vitória, em uma partida que ajudou o Cruz-Maltino a encerrar tabus importantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora, com o gol anotado, Vegetti só não balançou a rede contra Internacional e Palmeiras, adversários que o Vasco ainda enfrentará na competição. O resultado também ganhou importância por tirar a equipe comandada por Fernando Diniz da zona de rebaixamento durante a pausa para o Mundial de Clubes. Com 13 pontos, o time ocupa a 13ª colocação.

O Vasco ainda conseguiu recuperar alguns jogadores. Nuno Moreira, que vinha devendo boas atuações desde que chegou, brilhou ao marcar o segundo gol. Aniversariante do dia, Coutinho fez uma das melhores partidas com a camisa vascaína. Paulo Henrique e, principalmente, Rayan estão reconquistando o prestígio com Diniz. A dupla de zaga, mesmo com o gol sofrido, manteve a segurança e não deu sustos ao torcedor durante praticamente todo o confronto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.