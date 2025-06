Vegetti se torna terceiro maior artilheiro do Vasco no século 21

Vegetti igualou Élton e se tornou o terceiro maior artilheiro do Vasco no século 21, com 52 gols. O feito foi alcançado com o gol marcado na vitória sobre o São Paulo na noite desta quinta-feira (12).

Assim, o argentino precisa de oito gols para alcançar Nenê, atual segundo lugar do ranking, com 60 gols marcados. O meia, atualmente no Juventude, teve duas passagens pelo Vasco, entre 2015 e 2019; e de 2021 a 2023.