Vegetti brinca sobre renovação de Coutinho com o Vasco: ‘Já ameacei ele’

Na mesma entrevista, Vegetti exaltou, ainda, o trabalho de Fernando Diniz. De acordo com o atacante do Vasco, a chegada do técnico ao clube foi fundamental para a virada de chave do grupo.

“Acredito que as coisas vão andar e ele vai ficar aqui com a gente. É o desejo dele, do Vasco, da torcida, meu. Está só no começo dessa trajetória com a minha presença, tenho muita conexão com o Philippe. Sou um grande admirador, sempre fui, do talento dele. E da pessoa, cada vez mais (à medida) que vou conhecendo. Um jogador do talento dele que tem uma humildade que se equipara. Acho que tem muito a oferecer à torcida do Vasco e ao futebol brasileiro. Costumo dizer que jogadores como o Philippe são um presente ao futebol brasileiro. Fez uma partida gigante hoje, dia do aniversário, Dia dos Namorados. Partida simbólica, que acho que não vai esquecer tão cedo”, afirmou.

