Tráfico de drogas e agressão a familiar: Quincy Promes é preso em Dubai, mas deve ser transferido

Com histórico, atacante holandês fez um pedido à defesa após ser detido por agentes na madrugada desta sexta-feira (13) / Crédito: Jogada 10

As autoridades de Dubai prenderam Quincy Promes na madrugada desta sexta-feira (13), em sua residência, por envolvimento em tráfico internacional de drogas. O atacante, atualmente no elenco do Dubai United, recebeu a visita da polícia local após um mandado internacional emitido pela Justiça da Holanda — solicitando a extradição do atleta. Promes deverá cumprir uma sentença total de sete anos e meio. Seis anos referentes ao tráfico e o restante pela agressão a um parente próximo em 2020.

Revelado pelo Twente, Promes construiu uma trajetória destacada no futebol europeu. Atuou pelo Spartak Moscou entre 2014 e 2018 — retornou posteriormente, em 2021. Ainda vestiu a camisa do Sevilla e defendeu a seleção holandesa em 50 partidas. Contudo, não atua pela equipe nacional desde o revés para República Tcheca nas oitavas de final da Eurocopa 2020. Remessas de cocaína do Brasil para a Europa O caso atual, porém, se conecta a uma condenação anterior. Em março de 2024, Promes já havia sido detido no aeroporto, após retornar de uma pré-temporada, mas acabou liberado sob pagamento de fiança. Inclusive, o caso gerou bastante repercussão à época visto que a acusação envolvia o tráfico de 1,3 tonelada de cocaína. De acordo com investigações, a tonelada de cocaína estava escondida em dois contêineres de sal marinho enviados do Brasil ao Porto de Antuérpia, na Bélgica. As informações que fundamentaram o processo partiram da Equipe de Inteligência Criminal da polícia holandesa, que monitorou um cúmplice de 32 anos, atualmente vivendo na Rússia.

As autoridades interceptaram conversas que comprovam o envolvimento de ambos na logística, remoção, transporte e venda da droga. O rastreamento do veículo do suspeito reforçou as suspeitas e levou ao avanço das ações judiciais. Histórico de violência de Quincy Promes Conforme mencionado, a condenação por tráfico não representa o único problema jurídico de Promes. Isso porque em junho de 2023, o atacante enfrentou julgamento por ter atacado um primo na perna durante confraternização familiar ocorrida em 2020.