Thiago Carleto, ex-Santos e São Paulo, é preso por dever pensão alimentícia

O ex-jogador Thiago Carleto, com passagens por Santos, São Paulo, dentre outros, foi preso nesta sexta-feira (13), na cidade catarinense de São José. Ele tem dívida de quase R$ 300 mil em pensão alimentícia aos dois filhos que tem com a ex-mulher, Fernanda Alves. A prisão ocorreu no começo da tarde após pedido da juíza Suzana Pereira da Silva, da 2ª Vara de Família de Santos.

De acordo com a determinação judicial, qualquer autoridade policial com acesso ao mandado deveria prender Carleto e encaminhá-lo a uma unidade prisional do Estado. Após isso, o ex-atleta precisa aguardar a marcação da data do julgamento para saber a decisão da Justiça.