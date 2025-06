Seleção Feminina fará treinos na Granja Comary antes de amistoso

Brasil enfrenta a França no dia 27 de junho no Estádio dos Alpes, a 600km de Paris antes da disputa da Copa América

Antes do amistoso contra a França, no dia 27 de junho, a Seleção Feminina passará por um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os treinos serão por atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias que já encerraram a temporada em seus clubes e estão de férias. Para integrar a equipe, mais 11 jogadoras da base.

Portanto, o preparador físico da Seleção Brasileira, Marcelo Rossetti, explicou o objetivo e a importância deste período de preparação e integração, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho.